Эти знаменитости еще в детстве почувствовали вкус славы, но пошла ли она им на пользу?

Эти знаменитости еще в детстве почувствовали вкус славы, но пошла ли она им на пользу? Слава и всемирная популярность не всегда приносят счастье, порой случается так, что она портит жизнь, особенно если ты ребенок. Став популярными дети перестают быть детьми, им постоянно приходится пропадать на съемках и в звукозаписывающих студиях, они пропускают учебу, мало общаются со своими сверстниками и вообще почти не занимаются теми простыми вещами, от которых обычно получают радость дети. А еще, они, будучи маленькими и несмышлеными, могут ступить на скользкую тропу, начать употреблять алкоголь и другие вещества, что конечно совсем не хорошо. Но некоторые все же могут удержаться и выстроить не только прекрасную карьеру, но и крепкую семейную жизнь.