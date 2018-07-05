Бекхэмы отпраздновали 19 лет жизни в браке

Звездные супруги Виктория и Дэвид Бекхэм поженились 19 лет назад, 4 июля 1999 года. Влюбленные отпраздновали годовщину свадьбы вдвоем в ресторане.

"19 лет!!! Я так сильно тебя люблю", – прокомментировала дизайнер.

Взамен Дэвид вспомнил в Instagram один из своих костюмов, который он одел в день свадьбы:

"Вау, 19 лет! 19 лет назад в то время я был одет с головы до ног в фиолетовый. Поздравляю с годовщиной лучшую жену и маму. Люблю тебя", – написал Дэвид Бекхэм.

Вспомним, свадьба самой знаменитой пары планеты состоялась в ирландском дворце Luttrellstown, тогда все гости запомнили роскошный шлейф Виктории длиной в шесть с половиной метров.

Интересно, что шлейф герцогини Кембриджской, тогда еще Кейт Миддлтон, был ровно на три метра короче.

Такое платье слоновой кости Vera Wang обошлось в 100 тысяч долларов.