Надежда Мейхер обескуражила золотыми туфлями и шикарным декольте

Сегодня певица решила "задать перца" в свой аккаунт. Надя опубликовала новый снимок в своем Instagram, на котором она позирует вместе со своим партнером по танцам. Они вместе гастролируют для спектакля "История De Un Amor".

Фото подписала: For "Historia de Un Amor", и поблагодарила всех, кто принимал участие в работе над снимком.

Снимок за пару часов набрал много отметок "Нравиться" и приятных комментариев. Ведь на фото Надя выглядит шикарно. Новая стрижка певице очень идет. Нельзя забыть о соблазнительном и в тоже время дерзком наряде. На Наде любая одежда выглядит прекрасно, но сегодня певица решила одеть черные джинсы с дырками и золотистую майку с черными кружевами. Образ сексуальной брюнетки Надя дополнила золотыми туфлями.

Напомним, вчера Надежда выложила в своем Instagram видео, на котором она шикарно справляется с упражнениями, которые под силу только балерине. С уверенностью можно сказать, что Надя очень талантлива и может стать достойной примой.