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Анна Седокова возможно будет платить алименты на свою дочь

Анна Седокова
17:15 Сегодня Телеграф
unian.net
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Журналистам бабушка Чернявского сказала, что информация о том, что бывший муж требует от Седаковой алименты – ложь.

Анна Седокова уже полгода судится с бывшим мужем Максимом Чернявским из-за опеки над общей дочерью. В их разборки вклинилась Марина Чернявская – бабушка экс-супруга звезды. Марина Чернявская пишет в сети подробности развода звезды и пытается выставить Седакову в негативном свете.

"Ты такая же лживая, как твоя "замечательная мама", но научись читать, кто это пишет, или ты надеешься, что я буду молчать? Я тебе уже писала, я не хочу с тобой общаться, пока ты не извинишься за оскорбление, которое ты написала Максиму на телефон Моники. Это из-за тебя у Моны забрали телефон, чтобы она не спрашивала, что значит это слово", — написала в комментариях на фан-странице Марина Чернявская.

"Вопрос, где вы вычитали, что Максим требует алиментов? Если у вас нет переводчика, то писать ересь должно быть стыдно", — заявила она. Однако переписка адвокатов Седоковой и Чернявского свидетельствует о другом. Согалсно документам после того, как Чернявский станет опекуном Моники, он будет требовать от Анны алиментов "исходя из значительного дохода Анны от её очень успешной карьеры в сфере развлечений". Журналистам бабушка Чернявского сказала, что информация о том, что бывший муж требует от Седаковой алименты – ложь. Сторона Анны настаивает, что Моника должна воспитываться двумя родителями. "Мы очень разочарованы постоянными действиями вашего клиента по отношению к Монике, как если бы она была его "собственностью", а не маленькой девочкой, которая имеет право видеть мать", — ответил адвокат Седоковой на ограничения ее свиданий с девочкой. Ранее прабабушка Моники раскрыла ложь Анны Седоковой. Также под публикацией Марина Чернявская написала более 20 комментариев, в которых спорила с фанатами и грубо выражалась по поводу слов Анны Седоковой.

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Новости шоу бизнеса, Алименты, Артистка, Дочь, Певица, Седокова, Семья, Скандал.
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