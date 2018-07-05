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Надя Дорофеева показала романтические снимки завтрака с Дантесом

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Надя Дорофеева
17:25 Сегодня Телеграф
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Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Надя Дорофеева опубликовала новые снимки в своем Instagram из долгожданного отпуска, который проводит певица с мужем и друзьями.

Напомним, Надя Дорофеева вместе с мужем и друзьями отправилась в отпуск в Индонезию. Там они побывали на Бали, в прекрасных местах, отелях и ресторанах.

Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с мужем на Бали
Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с мужем на Бали Читать полностью

Влюбленные регулярно публикуют снимки в свои аккаунты в Instagram. Поклонники в ожидании новенького и свежего каждый день.

Сегодня Надя и Дантес устроили себе романтическое утро, где завтракали на в бассейне воде. Место, где им хорошо вдвоем выглядит шикарно. Пара купается и кушает, при этом снимает видео и фото для своих подписчиков, чему мы очень рады. 

 

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Публикация от (@vremya_and_steclo)

На видео Дантес демонстрирует шикарный бассейн и их сегодняшний завтрак. 

Отметим, что на снимках, которые выложили супруги видно, что они счастливы быть друг с другом.

Одно из фото Надя подписала так: "Чтобы мне начать отдыхать на отдыхе - это целое дело)) Первых дня 3 - я не могу расслабиться , все думаю о проектах, которые предстоят, о новых планах группы ( будет много интересного ..) . И наверно только сегодня я начала думать о том , что пора бы позагорать и поесть photo by @vladimirdantes @kamandalu #happy #kamandalu #dodo".

Под вторым снимком Надя написала, что может привыкнуть к этой роскоши. Снимки набрали много отметок "Нравиться" и положительных комментариев. 

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Бали, Бассейн, Видео, Дантес, Завтрак, Индонезия, Надя Дорофеева, Отдых, Отпуск, Фото.
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