Надя Дорофеева показала романтические снимки завтрака с Дантесом
Новости шоу бизнеса: Надя Дорофеева опубликовала новые снимки в своем Instagram из долгожданного отпуска, который проводит певица с мужем и друзьями.
Напомним, Надя Дорофеева вместе с мужем и друзьями отправилась в отпуск в Индонезию. Там они побывали на Бали, в прекрасных местах, отелях и ресторанах.
Влюбленные регулярно публикуют снимки в свои аккаунты в Instagram. Поклонники в ожидании новенького и свежего каждый день.
Сегодня Надя и Дантес устроили себе романтическое утро, где завтракали на в бассейне воде. Место, где им хорошо вдвоем выглядит шикарно. Пара купается и кушает, при этом снимает видео и фото для своих подписчиков, чему мы очень рады.
Супер @nadyadorofeeva @positiff @borodina @shabanov.rock_n_roll #отпускнавулкане #отпускнавулкане [ #надядорофеева #дорофеева #времяистекло #додопицца #додовлог #додованлав #НадеждаДорофеева #надодорофееву #надядорофееваиалексейзавгородний #надялойтлофф #dorofeeva #nadyadorofeeva #nadya #nadyadorofeevasododo #vremyaisteklo #dodopizza #dodovlog #новийтрек #ура #надядорофеева #дорофеева #времяистекло #додопицца #додовлог #додованлав #НадеждаДорофеева #надодорофееву #надядорофееваиалексейзавгородний #надялойтлофф #dorofeeva #nadyadorofeeva #nadya #nadyadorofeevasododo #vremyaisteklo #dodopizza #dodovlog #новийтрек #ура ]
На видео Дантес демонстрирует шикарный бассейн и их сегодняшний завтрак.
Отметим, что на снимках, которые выложили супруги видно, что они счастливы быть друг с другом.
Одно из фото Надя подписала так: "Чтобы мне начать отдыхать на отдыхе - это целое дело)) Первых дня 3 - я не могу расслабиться , все думаю о проектах, которые предстоят, о новых планах группы ( будет много интересного ..) . И наверно только сегодня я начала думать о том , что пора бы позагорать и поесть photo by @vladimirdantes @kamandalu #happy #kamandalu #dodo".
Под вторым снимком Надя написала, что может привыкнуть к этой роскоши. Снимки набрали много отметок "Нравиться" и положительных комментариев.