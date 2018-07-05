Анна Седакова похвасталась подтянутым телом в Instagram

Певица Анна Седакова не перестает удивлять своих поклонников. Вокруг Анны постоянно много скандалов, хайпа и сплетен. Но одно остается неизменным, Анна всегда ухаживает за своей внешностью.

Регулярно занимается спортом, фитнесом и косметическими процедурами. Результат на лицо - 35-летняя звезда выглядит на 20-летнюю молодую красавицу.

Сегодня экс-участница группы "Виа-Гра" выложила фото, на котором она выглядит безупречно. Фигура подтянутая, животик с прессом, даже не скажешь, что она родила не одного ребенка. Анна в образе молодой красавицы выбрала джинсовые шорты, белый топ и кроссовки.

Фото подписала: "Хайплю перед премьерой клипа. Она, кстати, в понедельник #нисловаонем . Топ мой @lastory_store". Снимок набрал тысячи лайков и множество комплиментов от подписчиков.