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Анна Седакова похвасталась подтянутым телом в Instagram

Анна Седакова
18:10 Сегодня Телеграф
Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Анна Седакова в своем Instagram опубликовала сексуальный снимок полуголого тела.

Певица Анна Седакова не перестает удивлять своих поклонников. Вокруг Анны постоянно много скандалов, хайпа и сплетен. Но одно остается неизменным, Анна всегда ухаживает за своей внешностью.

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Регулярно занимается спортом, фитнесом и косметическими процедурами. Результат на лицо - 35-летняя звезда выглядит на 20-летнюю молодую красавицу.

Сегодня экс-участница группы "Виа-Гра" выложила фото, на котором она выглядит безупречно. Фигура подтянутая, животик с прессом, даже не скажешь, что она родила не одного ребенка. Анна в образе молодой красавицы выбрала джинсовые шорты, белый топ и кроссовки. 

Анна Седокова снимает клип на хит "Ни слова о нем"

Фото подписала:  "Хайплю перед премьерой клипа. Она, кстати, в понедельник #нисловаонем . Топ мой @lastory_store". Снимок набрал тысячи лайков и множество комплиментов от подписчиков. 

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Анна Седакова, Внешность, Певица, Тело, Фигура, Фото.
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