Вера Брежнева провела вечер в Париже с новыми друзьями
Новости шоу бизнеса: Вера Брежнева опубликовала новый снимок в своем Instagram, на котором проводит летний вечер с новыми друзьями.
36-летняя певица и актриса Вера Брежнева после отдыха в Италии отправилась в Париж, где завела новых друзей. Сейчас в Париже Вера находиться без своих родных, но она не расстраивается, ведь она познакомилась с новыми людьми, которые стали ей друзьями.
Вера Брежнева показала новое фото из отпуска в Италии
Вчера мы писали, как провела своей день Вера. Она отдыхала на тематической вечеринке вместе с самой известной парижанкой Жанной Дамас. После бурной ночи Вера сделала селфи с знаменитостью и выложила в Instagram.
Тот случай когда опоздала на шоу в Париже, но успела поздравить:) пилот самолёта объявил, что новая коллекция Ulyana Sergeenko Couture шикарна !!! @ulyana_sergeenko_moscow That case when I missed the show but arrived in time to congratulate ;) the pilot announced on board that @ulyana_sergeenko_moscow new collection is absolutely chic Ps: на фото с восхитительной Ульяной и крутыми парнями - которые отвечают за красивое лицо и волосы всех самых роскошных девушек #paris #beauty #love
Вера Брежнева сделала селфи с "идеальной француженкой"
А после отравилась на следующую вечеринку, которую отгуляла с новыми друзьями. Как известно, девушку изображенную с Верой зовут Ульяна, а мужчин рядом она описала, как крутых парней, которые отвечают за красивое лицо и волосы девушек. За короткое время снимок набрал много комментариев и лайков.