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Вера Брежнева провела вечер в Париже с новыми друзьями

Вера Брежнева
18:49 Сегодня Телеграф
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Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вера Брежнева опубликовала новый снимок в своем Instagram, на котором проводит летний вечер с новыми друзьями.

36-летняя певица и актриса Вера Брежнева после отдыха в Италии отправилась в Париж, где завела новых друзей. Сейчас в Париже Вера находиться без своих родных, но она не расстраивается, ведь она познакомилась с новыми людьми, которые стали ей друзьями. 

Вера Брежнева показала новое фото из отпуска в Италии

Вчера мы писали, как провела своей день Вера. Она отдыхала на тематической вечеринке вместе с самой известной парижанкой Жанной Дамас. После бурной ночи Вера сделала селфи с знаменитостью и выложила в Instagram. 

Вера Брежнева сделала селфи с "идеальной француженкой"

А после отравилась на следующую вечеринку, которую отгуляла с новыми друзьями. Как известно, девушку изображенную с Верой зовут Ульяна, а мужчин рядом она описала, как крутых парней, которые отвечают за красивое лицо и волосы девушек. За короткое время снимок набрал много комментариев и лайков. 

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Вера Брежнева, Друзья, Париж, Певица, Селфи, Снимок, Фото.
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