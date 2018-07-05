Вера Брежнева провела вечер в Париже с новыми друзьями

36-летняя певица и актриса Вера Брежнева после отдыха в Италии отправилась в Париж, где завела новых друзей. Сейчас в Париже Вера находиться без своих родных, но она не расстраивается, ведь она познакомилась с новыми людьми, которые стали ей друзьями.

Вчера мы писали, как провела своей день Вера. Она отдыхала на тематической вечеринке вместе с самой известной парижанкой Жанной Дамас. После бурной ночи Вера сделала селфи с знаменитостью и выложила в Instagram.

А после отравилась на следующую вечеринку, которую отгуляла с новыми друзьями. Как известно, девушку изображенную с Верой зовут Ульяна, а мужчин рядом она описала, как крутых парней, которые отвечают за красивое лицо и волосы девушек. За короткое время снимок набрал много комментариев и лайков.