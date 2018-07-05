Известной актрисе пришлось прибегнуть к экстремальной диете ради роли в фильме

Женщины по всему миру, будь то звезды или их поклонницы, постоянно озабочены вопросом: как похудеть? Самые хитрые из представительниц прекрасного пола задаются детальным вопросом: как похудеть, не прикладывая сил? Но голливудские звезды уверены, что только экстремальные диеты смогут привести вас в форму в кратчайшие сроки.

Шейлин Вудли на своем примере демонстрирует, как можно (но не нужно) быстро сбросить лишние килограммы.

Звезда франшизы «Дивергент» представила свою новую картину «Во власти стихии», где она играет девушку, застрявшую в открытом океане на протяжении двух недель. Ради этой роли Шейлин пришлось резко похудеть, поэтому под наблюдением врачей она села на диету, предусматривающую употребление всего 350 калорий в день.

«В течение двух недель я ела лишь небольшой кусочек лосося, брокколи на пару и два яичных желтка в день. Это 350 калорий. Это было ужасно! Я не могла уснуть, поэтому выпивала бокал вина перед сном», – рассказывает актриса о своем опыте. Конечно, таким образом худеть она не советует никому, ведь во время съемок за ней постоянно наблюдали врачи, а после Вудли смогла вернуться к привычному режиму питания.