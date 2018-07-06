Роскошная NK приглашает на концерт в Таллине

Судья X-фактора Настя Каменских выложила на своей странице в Instagram видеообращение к своим слушателям о предстоящим концерте в Таллине.

Настя Каменских обескуражила шикарной леопардовой юбкой Из видео видно, что она снимала его во время съемок талант-шоу. В ролике звезда сообщила, что концерт состоится 13 июля в клубе Cathouse Night Club & Concert Hall. О предстоящей программе NK сказала, что "все будет весело, клево, круто, сексуально, зажигательно".

Певица кокетливо подмигнула, так что концерт обещает быть стоящим. А поклонники творчества Насти Каменкой должны остаться очень довольными. Поэтому всем желающим стоить поспешить с покупкой билетов, чтобы не пропустить это событие.