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Роскошная NK приглашает на концерт в Таллине
11:21 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Украинская певица Настя Каменских едет в Эстонию с концертом.
Судья X-фактора Настя Каменских выложила на своей странице в Instagram видеообращение к своим слушателям о предстоящим концерте в Таллине.
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Из видео видно, что она снимала его во время съемок талант-шоу. В ролике звезда сообщила, что концерт состоится 13 июля в клубе Cathouse Night Club & Concert Hall. О предстоящей программе NK сказала, что "все будет весело, клево, круто, сексуально, зажигательно".
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Певица кокетливо подмигнула, так что концерт обещает быть стоящим. А поклонники творчества Насти Каменкой должны остаться очень довольными. Поэтому всем желающим стоить поспешить с покупкой билетов, чтобы не пропустить это событие.
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