Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 06.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Премьер обещает расследовать трагедию на полигоне в Ровненской области
Премьер обещает расследовать трагедию на полигоне в Ровненской области
Новости: Мариуполь получит кредит от ЕБРР на троллейбусы
Мариуполь получит кредит от ЕБРР на троллейбусы
Новости: ЧМ-2018: расписание матчей 6 июля
ЧМ-2018: расписание матчей 6 июля
Новости: День поцелуев 2018: интересные факты о поцелуях
День поцелуев 2018: интересные факты о поцелуях
X

Роскошная NK приглашает на концерт в Таллине

Настя Каменских
11:21 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Настя Каменских едет в Эстонию с концертом.

Судья X-фактора Настя Каменских выложила на своей странице в Instagram видеообращение к своим слушателям о предстоящим концерте в Таллине.

Настя Каменских обескуражила шикарной леопардовой юбкой

 

Из видео видно, что она снимала его во время съемок талант-шоу. В ролике звезда сообщила, что концерт состоится 13 июля в клубе Cathouse Night Club & Concert Hall. О предстоящей программе NK сказала, что "все будет весело, клево, круто, сексуально, зажигательно".

Настя Каменских рассказала, как полюбить себя и оставаться стройной

Певица кокетливо подмигнула, так что концерт обещает быть стоящим. А поклонники творчества Насти Каменкой должны остаться очень довольными. Поэтому всем желающим стоить поспешить с покупкой билетов, чтобы не пропустить это событие. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, X-фактор, Настя Каменских, НК, Певица, Судья, Таллин.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Вот как выглядят дочери мировых знаменитостей Звезды, которые "чуточку" переборщили с ботоксом (Фото) Уменьшились вдвое: звезды, которые похудели до неузнаваемости (Фото)

Последние новости

Ученые обнаружили в одной из библиотек отравленные книги Самые необычные и уникальные в мире фонтаны (Фото) Смешные приколы на работе, которые вас рассмешат
Сегодня читают
01 Трамп раскритиковал Германию за закупку топлива у России
02 В МИД РФ отреагировали на слова Порошенко об украинском флаге в Крыму
03 В Украине на Ивана Купала пройдут дожди с грозами
04 На орбите Земли обнаружили неизвестный объект
05 ЧМ-2018: прогнозы букмекеров на матчи 1/4 финала
Новости сегодня
12:24 Льорис рассказал, что нужно сборной Франции для выхода в полуфинал ЧМ-2018
12:23 В Славянске сгорел Центральный рынок, есть жертвы
12:12 Звездные мамы и их дочери, которые похожи друг на друга как две капли воды
12:11 Гройсман ответил Ляшко по поводу повышения пенсий украинцам
12:08 Срна провел первую тренировку с новым клубом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Газпром" рассекретил свои активы в Британии
"Газпром" рассекретил свои активы в Британии
Новости: В МОЗ обновили календарь первых прививок для младенцев
В МОЗ обновили календарь первых прививок для младенцев
Новости: Увеличилось количество жертв от трагедии в Ровненской области
Увеличилось количество жертв от трагедии в Ровненской области
Новости: Трудный робочий день: Крис Браун после своего концерта уехал в полицию
Трудный робочий день: Крис Браун после своего концерта уехал в полицию
Добавить комментарий
0