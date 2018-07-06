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Alyosha поделилась совместным фото с мужем на фоне гор
14:58 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Певица Аlyosha порадовала своих поклонников нежным фото с мужем.
На днях группа "Антитела" снимала в Карпатах свой новый клип. Как известно со страницы Алены Тополи (Alyosha), она в это время находилась рядом со своим мужем. Певица не только делилась со своими поклонниками красотой гор и лежащим снегом, но и порадовала всех фотографией с любимым.
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На фоне гор Alyosha и Тарас сидят на траве и задумчиво смотрят друг на друга. В этом взгляде рядом с искрой и маленькой интригой можно узреть нежность.
"Він є любов!" - так прокомментировала фото артистка. Поклонники оценили это фото отметив, что они пример украинской семьи.
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