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Alyosha поделилась совместным фото с мужем на фоне гор

Alyosha и Тарас Тополя
14:58 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Аlyosha порадовала своих поклонников нежным фото с мужем.

На днях группа "Антитела" снимала в Карпатах свой новый клип. Как известно со страницы Алены Тополи (Alyosha), она в это время находилась рядом со своим мужем. Певица не только делилась со своими поклонниками красотой гор и лежащим снегом, но и порадовала всех фотографией с любимым.

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На фоне гор Alyosha и Тарас сидят на траве и задумчиво смотрят друг на друга. В этом взгляде рядом с искрой и маленькой интригой можно узреть нежность.

"Він є любов!" - так прокомментировала фото артистка. Поклонники оценили это фото отметив, что они пример украинской семьи.

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Новости шоу бизнеса, Alyosha, Instagram, Антитела, Тарас Тополя, Фотография.
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