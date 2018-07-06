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Лувр запустит необычную экскурсию по мотивам нового клипа Бейонсе и Джей Зи (Видео)

Бейонсе и Джей Зи
20:45 Сегодня Телеграф
lux.fm
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Один из крупнейших и самых популярных художественных музеев мира удивил посетителей креативным решением.

Недавно Бейонсе и Джей Зи презентовали новый клип "Apes**t", который рискнули снять в самом Лувре. Звездная парочка устроила для фанов своеобразную виртуальную экскурсию известным музеем Франции.

Так, в ролике можно увидеть скульптуры Ники Самофракийской и Венеры Милосской, картины "Коронация императора Наполеона" и "Клятва Горациев" Жака Луи Давида, "Джоконду" Леонардо да Винчи, "Пир в Кане Галилейской" Веронезе и многие другие знаменитые произведения искусства.

На волне громкой премьеры представители Лувра быстро среагировали и запустили необычную экскурсию под названием "Jay-Z et Beyoncé au Louvre". Гостям покажут все экспонаты, которые появились в ролике. Всего в маршруте 17 остановок. Сама прогулка по Лувру занимает около полтора часа.

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