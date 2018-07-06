Супермодель Джиджи Хадид стала главной героиней журнала "V Magazine".

Американская супермодель Джиджи Хадид стала главной героиней журнала "V Magazine". Новый номер издания выйдет с тремя разными обложками, на каждой из которых появились кадры с яркой фотосессии фэшн-фотографа Марио Сорренти. Джиджи Хадид опубликовала снимки на своей странице в Instagram. Фотоисторию с Джиджи в главной роли назвали в сети лучшей фотосессией этим летом. Она получила название "Бесстрашная". Хадид позирует в стильных спортивных образах и купальниках из новых коллекций таких домов моды, как Chanel и Fendi. Съемки фотосессии проходили в Майами.