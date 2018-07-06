Звезда "Теории большого взрыва" попала в больницу сразу после свадьбы

Избранником 32-летней знаменитости стал 27-летний актер Карл Кук. Кейли и Карл обручились еще 30 ноября прошлого года, однако свадьбу пара сыграла только в минувшие выходные. Сразу после торжества новоиспеченные супруги должны были отправиться в медовый месяц.

Однако, не задалось. На своей страничке в Instagram актриса "Зачарованных" и "Теории большого взрыва" рассказала и показала, как проходит так званый "медовый месяц" молодоженов.

"Когда ваш медовый месяц - это операция на плече, а ваш муж выглядит очень счастливым, когда вы начинаете восстанавливаться", - написала актриса под фотографией, на которой запечатлена в больничной койке рядом с улыбающимся супругом.

Кроме того, Кейли опубликовала снимок, на котором лежит уже у себя дома. На фото можно заметить, что правая рука знаменитости в гипсе. А вот в результате чего Куоко повредила себе часть тела - неизвестно.

Актриса поблагодарила фанатов за поддержку, а также обратилась к мужу Карлу, который, по ее прогнозам, теперь не упустит возможности лишний раз над ней подшутить: "Зная моего мужа, уверена, что он будет публиковать тонны смешных перлов".

И действительно, Кейли не прогадала. Кук уже успел опубликовать веселое видео, на котором показал, как его супруга спит в машине с открытым ртом и при этом похрапывает. "Моя жена храпит, как расстроенный морж. Дорогая, я очень тебя люблю, но это просто вау!", - написал Карл.

В Instagram-Stories Куоко также появились веселые фото. Из-за того, что актриса не может ничего делать рукой, прическу Кейли пришлось делать именно Карлу.

На первом фото актриса показала, как муж пытается завязать ей хвостик, а на втором картина не поменялась, но добавилась лишь подпись: "10 минут спустя".

Напомним, что Кейли Куоко впервые вышла замуж в 2013 году за теннисиста Райана Свитинга. А после развода в 2016 году сразу же начала встречаться с Карлом Куком.