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Ченнинг Татум страдает после развода со своей женой и намерен ее вернуть

Ченнинг Татум
08:52 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: "Настоящая любовь познается в разлуке" — говорят великие умы.

В апреле Ченнинг Татум и Дженна Деван расстроили поклонников заявлением о разводе. После девяти лет брака супруги решили расстаться, но при этом отметили, что остаются друзьями. Однако теперь стало известно, что разрыв одному из них дается вовсе нелегко.

Так, если Дженна на многих снимках выглядит еще вполне счастливой, то Ченниг, как оказалось, очень страдает из-за разрыва и даже подумывает вернуться к жене.

"Ченнинг очень несчастен, он скучает по Дженне и своей прежней жизни. Он мог бы встречаться с кем-угодно, но не заинтересован в новых отношениях."

Источник также добавил, что актер серьезно намерен вернуть супругу. По его словам, Дженна знает о чувствах Татума, однако пока думает, давать ли ему второй шанс.

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Новости шоу бизнеса, Актер, Звезды, Отношения, Развод, Режиссер, Семья, Ченнинг Татум.
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