Поклонники Дженнифер Лопес подозревают, что она скоро выйдет замуж

Отношения Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса развиваются довольно стреметельно. Возлюбленные уже год вместе и за это время успели познакомить своих детей и даже обзавстись собственным жильем. Многие поклонники с нетерпением ждут, когда спортсмен сделает предложение артистке. И, похоже, они дождались!

Так, на днях Лопес в Инстаграм поделилась снимком, на котором вместе с бойфрендом отдыхает на пляже, а на ее безымянном пальце красуется колечко.

Подписчики сразу предположили, что кольцо обручальное и стали задавать вопросы, действительно ли Родригес сделал предложение. Впрочем, некоторые и вовсе решили, что возлюбленные уже тайно поженились. Однако сама Дженнифер пока молчит по этому поводу.