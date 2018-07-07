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Поклонники Дженнифер Лопес подозревают, что она скоро выйдет замуж

Дженнифер Лопес
09:38 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: У поклонников Дженнифер Лопес и бейсболиста Алекса Родригеса появился повод для радости.

Отношения Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса развиваются довольно стреметельно. Возлюбленные уже год вместе и за это время успели познакомить своих детей и даже обзавстись собственным жильем. Многие поклонники с нетерпением ждут, когда спортсмен сделает предложение артистке. И, похоже, они дождались!

Так, на днях Лопес в Инстаграм поделилась снимком, на котором вместе с бойфрендом отдыхает на пляже, а на ее безымянном пальце красуется колечко.

 

It’s the lil quiet moments that matter the most...

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

 

Подписчики сразу предположили, что кольцо обручальное и стали задавать вопросы, действительно ли Родригес сделал предложение. Впрочем, некоторые и вовсе решили, что возлюбленные уже тайно поженились. Однако сама Дженнифер пока молчит по этому поводу.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Дженнифер Лопес, Кольцо, Отношения, Певица, Предложние, Публикация, Фотография.
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