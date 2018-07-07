Как живет золотая молодежь из Африки.

Несмотря на то, что многие жители Африки едва сводят концы с концами и порой даже не имеют доступ к чистой питьевой воде, здесь тоже есть немало представителей золотой молодежи. На своих страницах в Instagram они публикуют фотографии, которые демонстрируют окружающим их роскошную жизнь. Предлагаем взглянуть на эти снимки, на которых запечатлены дорогие машины, дизайнерская одежда, драгоценности, немалые суммы наличных, шикарные дома и прочие атрибуты роскоши.