Новый цвет волос: Надя Дорофеева изменила прическу до неузнаваемости

Напомним, сейчас певица Надя Дорофеева находиться в отпуске вместе со своим мужем и друзьями. Страну для незабываемого путешествия этим летом выбрали вместе, ею стала Индонезия. В своем Instagram супруги регулярно выкладывают новые снимки с отпуска.

Сегодня певица решила напомнить поклонникам ее творчества о новой хите "EBOY". В своем Instagram певица сообщила, что их хит с Позитивом набрал 20 млн просмотров на YouTube, чему она безумно рада.

Снимок взят из клипа "Время и Стекло" - EBOY, там певица изобразила современную русалку.

Отметим, голубой цвет волос Наде очень идет, возможно в этом цвете мы увидим артистку не раз. За пару часов снимок набрал больше сотни тысяч отметок "Нравиться".