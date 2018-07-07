Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 07.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина все ближе к вступлению в НАТО: обнародован закон о нацбезопасности
Украина все ближе к вступлению в НАТО: обнародован закон о нацбезопасности
Новости: Централизованное питьевое водоснабжение в Украине под угрозой
Централизованное питьевое водоснабжение в Украине под угрозой
Новости: Легенда "Сан Антонио Сперс" переходит в другую команду
Легенда "Сан Антонио Сперс" переходит в другую команду
Новости: Рождество Иоанна Предтечи: история жизни пророка
Рождество Иоанна Предтечи: история жизни пророка
X

Новый цвет волос: Надя Дорофеева изменила прическу до неузнаваемости

Смотрите фото (3)
Надя Дорофеева
11:54 Сегодня Телеграф
Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева опубликовала новый снимок в Instagram, на котором показалась в необычной виде.

Напомним, сейчас певица Надя Дорофеева находиться в отпуске вместе со своим мужем и друзьями. Страну для незабываемого путешествия этим летом выбрали вместе, ею стала Индонезия. В своем Instagram супруги регулярно выкладывают новые снимки с отпуска.

Надя Дорофеева планирует спеть дуэтом с популярным украинским исполнителем

Сегодня певица решила напомнить поклонникам ее творчества о новой хите "EBOY". В своем Instagram певица сообщила, что их хит с Позитивом набрал 20 млн просмотров на YouTube, чему она безумно рада. 

Снимок взят из клипа "Время и Стекло" - EBOY, там певица изобразила современную русалку. 

Отметим, голубой цвет волос Наде очень идет, возможно в этом цвете мы увидим артистку не раз. За пару часов снимок набрал больше сотни тысяч отметок "Нравиться". 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, 20 млн просмотров, Instagram, YouTube, Время и Стекло, Голубые волосы, ЕБой, Клип, Надя Дорофеева, Образ, Русалка.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Звезда "Теории большого взрыва" попала в больницу сразу после свадьбы Лувр запустит необычную экскурсию по мотивам нового клипа Бейонсе и Джей Зи (Видео) Всемирный день поцелуев 2018: самые скандальные поцелуи знаменитостей

Последние новости

В Харьковской области пытались вывезти в РФ запчасти к военным авиадвигателям Теперь общество может отслеживать загрязнения рек по новой интерактивной карте Руководство ФК "Львов" ставит задачу попасть в топ-3 УПЛ
Сегодня читают
01 Бельгия обыграла Бразилию и пробилась в полуфинал ЧМ-2018
02 Аваков предложил механизм давления на неонацистов
03 Нереально везучий водитель чудом остался жив, но лишился автомобиля (Видео)
04 Ученые рассказали о геологическом парадоксе английской деревни Уилленд
05 Сытник прогнозирует "предвыборную истерику"
Новости сегодня
12:59 Регина Тодоренко рассказала о своем отце
12:57 Милан эффектно представил новую форму (Видео)
12:54 Успешные люди, которые смогли избавиться от лишнего веса (Фото)
12:49 Кабмин с осени будет выдавать роженицам "пакет малыша": что туда входит
12:40 Смех до упаду: курьезные картинки, которые поднимут вам настроение
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Закарпатье 7 июля объявили День траура
На Закарпатье 7 июля объявили День траура
Новости: Аваков предложил механизм давления на неонацистов
Аваков предложил механизм давления на неонацистов
Новости: В Москве прошел концерт в поддержку украинского режиссера Сенцова
В Москве прошел концерт в поддержку Сенцова
Новости: Ученые из Гарварда создали удивительного робота
Ученые из Гарварда создали удивительного робота
Добавить комментарий
0