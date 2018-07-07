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Регина Тодоренко рассказала о своем отце

Регина Тодоренко
12:59 Сегодня Телеграф
Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Регина Тодоренко поведала поклонникам, кто ее критикует из семьи.

Регина Тодоренко опубликовала в своем аккаунте в Instagram новый снимок. Экс-телеведущая шоу "Орел и решка" поведала своим поклонникам о том, что ее отец всегда критикует ее проекты, если ему они не нравятся. 

Регина рассказала, что поговорил с отцом она была очень рада. Ведь он одобрил ее новый проект. Девушка была очень рада и не сдержалась - решила поделиться хорошим настроением с подписчиками. 

Снимок Регина подписала так: "Мой папа, достаточно, критично относится к моему творчеству. Если ему не нравится моя новая песня, проект, концерт, он говорит на прямую: «Нравится/не нравится». Вчера позвонил мне и говорит: - Что у тебя за шоу такое? - ты про мое, пап? - Ну, что за шоу такое? - #ПятницасРегиной что ли? - КОНЕЧНО, оно будет самым лучшим!!! Первый выпуск не дожали, а вот второй - я заливался смехом как ребёнок!) В этом момент я расплылась в улыбке! Спасибо всем, кто верит в меня! Я училась , учусь и буду продолжать учиться, чтобы каждый раз делать лучше , чем предыдущий и радовать ваааас) А вы любите учиться?".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, ''Орел и решка'', Instagram, Знаменитость, Новый проект, Отец, Телеведущая, Фото.
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