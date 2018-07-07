Солистка "Spice Girls" беременна в четвертый раз

Об этом сообщил новый бойфренд артистки стилист и бизнесмен Гарри Мадатян. "Сенсационная новость! Я и Мел Би ждем первенца! Мальчик или девочка?" - заинтриговал сообщением мужчина в Instagram-Stories.

Для 43-летней британской исполнительницы этот ребенок уже будет четвертой, а вот для Мадатяна - первый. Романтические отношения влюбленных начались в прошлом году, но официально они подтвердились в сентябре 2017-го.

Как известно, старшую дочь Финикс Мелани родила от мужа Джимми Галзара (в браке 1998-2000 гг). Также у нее есть девочка Энджел от актера Эдди Мерфи. В браке со Стивеном Белафонте у Браун родилась третья дочь Мэдисон (в браке 2007-2017 гг).