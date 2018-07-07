Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 07.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Закон "про алименты" может усилить борьбу родителей за детей
Закон "про алименты" может усилить борьбу родителей за детей
Новости: В ЕС обнародовано решение о выделении миллиарда евро для Украины
Украина получит от ЕС 1 миллиард евро
Новости: Швеция - Англия: онлайн-трансляция четвертьфинала ЧМ-2018
Швеция - Англия: онлайн-трансляция четвертьфинала ЧМ-2018
Новости: Составлен рейтинг самых продаваемых телефонов в истории
Составлен рейтинг самых продаваемых телефонов в истории
X

Солистка "Spice Girls" беременна в четвертый раз

Мелани Браун
16:47 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Одна из участниц известной поп-группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B), сообщила радостную новинку - она беременна четвертым ребенком.

Об этом сообщил новый бойфренд артистки стилист и бизнесмен Гарри Мадатян. "Сенсационная новость! Я и Мел Би ждем первенца! Мальчик или девочка?" - заинтриговал сообщением мужчина в Instagram-Stories.

Для 43-летней британской исполнительницы этот ребенок уже будет четвертой, а вот для Мадатяна - первый. Романтические отношения влюбленных начались в прошлом году, но официально они подтвердились в сентябре 2017-го.

Как известно, старшую дочь Финикс Мелани родила от мужа Джимми Галзара (в браке 1998-2000 гг). Также у нее есть девочка Энджел от актера Эдди Мерфи. В браке со Стивеном Белафонте у Браун родилась третья дочь Мэдисон (в браке 2007-2017 гг).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Mel B, Spice Girls, Беременность, Гарри Мадатян, Мелани Браун.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Новый цвет волос: Надя Дорофеева изменила прическу до неузнаваемости Красивая жизнь богатой молодежи из Африки (Фото) Копия Матильды Ландо: Надежда Мейхер опубликовала новый снимок в Instagram

Последние новости

Участник "Голосу країни 7" представил свой первый клип (Видео) Не скучайте на выходных: забавные вечерние анекдоты 7 июля Эту юную 17-летнюю девушку готовят к полету на Марс (Фото)
Сегодня читают
01 Бельгия обыграла Бразилию и пробилась в полуфинал ЧМ-2018
02 Аваков предложил механизм давления на неонацистов
03 Нереально везучий водитель чудом остался жив, но лишился автомобиля (Видео)
04 Вера Брежнева опубликовала снимок в Instagram с мольбой о помощи
05 Ученые рассказали о геологическом парадоксе английской деревни Уилленд
Новости сегодня
17:38 Самые известные модели мира приняли участие в показе Dolce & Gabbana
17:37 Боксеры: милейшие снимки грозных с виду собак, которые тают от обнимашек (Фото)
17:14 Звезда "Игры престолов" необычно попрощалась с сериалом
17:09 Вашингтон резко отреагировал на ограничение Россией деятельности американских СМИ
17:01 Швеция - Англия: Бекхэм решил поднять ставки в споре с Ибрагимовичем
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Закарпатье 7 июля объявили День траура
На Закарпатье 7 июля объявили День траура
Новости: Украина все ближе к вступлению в НАТО: обнародован закон о нацбезопасности
Закон о нацбезопасности опубликован в "Голосе Украины"
Новости: В Румынии разбился самолет во время показательного выступления
В Румынии во время выступления разбился самолет
Новости: Медики назвали причины повышенной усталости в отпуске
Медики назвали причины повышенной усталости в отпуске
Добавить комментарий
0