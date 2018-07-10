Маленькая история о большой силе человеческой любви.

Маленькая история о большой силе человеческой любви. Эта забавная история произошла в английском графстве Уорикшир. А началось все довольно грустно. Сотрудница местного заповедника нашла раненую лису. После длительного курса лечения и восстановления в реабилитационном центре для животных стало ясно, что Рокси — так назвали лису — не сможет вернуться в дикую природу, поскольку сильно привыкла к людям. Одна из сотрудниц центра взяла животное к себе домой. А дальше случилось неожиданное: дикая лиса стала вести себя как самая настоящая собака.