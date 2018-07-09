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Эмманюэль Сенье отказалась от места в жюри "Оскара" в знак солидарности с мужем

Эмманюэль Сенье и Роман Полански
01:25 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Жена Полански отказалась от места в жюри Оскара из-за солидарности с мужем

Французская актриса Эмманюэль Сенье, жена режиссера Романа Полански отказалась войти в состав Американской академии кинематографических искусств и наук, присуждающей премии "Оскар" в знак протеста против исключения своего мужа из состава Академии.

Об этом говорится в ее открытом письме, сообщают французские СМИ.

"Американская академия кинематографических искусств и наук предложила мне, как и ряду других актрис, присоединиться к ней в рамках феминизации, которая действительно необходима. Я давно считаю себя феминисткой, но не могу игнорировать тот факт, что несколько недель назад Академия выгнала за дверь моего мужа Романа Полански - также, видимо, для того, чтобы соответствовать духу времени", - написала Полански.

Она отметила также, что "все та же Академия, которая наградила его в 2003 году премией "Оскар" как лучшего режиссера за фильм "Пианист".

Ранее адвокат 84-летнего Романа Полански Харланд Браун угрожал привлечь к ответственности Американскую академию кинематографических искусств и наук за нарушение процедуры исключения, так как она обязана была предварительно выслушать его клиента.

Как известно, режиссера Роман Полански и комика Билла Косби исключили из Американской академии кинематографических искусств и наук в мае этого года "за нарушение кодекса поведения".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Американская Киноакадемия, Жюри, Оскар, Роман Полански, Эмманюэль Сенье.
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