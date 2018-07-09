Азиатские девушки снимают свои «накладные» лица и становятся совершенно неузнаваемыми.

Азиатские девушки снимают свои «накладные» лица и становятся совершенно неузнаваемыми. Для некоторых девушек макияж означает не только подчёркивание выгодных сторон своего лица, но и полное изменение облика с помощью поддельного расширения кожи, накладных ресниц и всяких подобных хитростей. Но в разных частях Азии, например, в Китае, люди достигли совершенно нового уровня творчества в сфере создания красоты, что может слегка шокировать.