https://telegraf.com.ua/files/2018/07/79cc5aee5e5b09409da226e8982e0b09_fitted_740x0-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4224170-dzhennifer-lopes-pokazala-svoy-press-na-ocherednoy-trenirovke.html
Дженнифер Лопес показала свой пресс на очередной тренировке
Новости шоу бизнеса: Американская певица Дженнифер Лопес уже давно следит за своими спортивными формами.
Звезда регулярно посещает спортзал и придерживается здорового питания. Поэтому, Джей Ло в очередной раз продемонстрировала свою стройную фигуру во время занятий в тренажерном зале. Для новых фото звезда надела очень стильный образ: обтягивающие лосины и свободный топ с кроссовками белого цвета.
На фотографиях видно, что звезда тренируется с тяжелыми гантелями, но при этом не забывает уверенно позировать перед фотокамерой.
Под фотографией в Instagram ее любимый баскетболист Алекс Родригес оставил лаконичный и страстный комментарий: "Hot" ( "Горячая"), который приглянулся множеству поклонников пары.
Telegraf.com.ua