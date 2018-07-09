Дженнифер Лопес показала свой пресс на очередной тренировке

Звезда регулярно посещает спортзал и придерживается здорового питания. Поэтому, Джей Ло в очередной раз продемонстрировала свою стройную фигуру во время занятий в тренажерном зале. Для новых фото звезда надела очень стильный образ: обтягивающие лосины и свободный топ с кроссовками белого цвета.

На фотографиях видно, что звезда тренируется с тяжелыми гантелями, но при этом не забывает уверенно позировать перед фотокамерой.

Под фотографией в Instagram ее любимый баскетболист Алекс Родригес оставил лаконичный и страстный комментарий: "Hot" ( "Горячая"), который приглянулся множеству поклонников пары.