Крисси Тейген развеселила поклонников милым снимком

Новый снимок звезда опубликовала в своем Instagram. На первый взгляд можно подумать, что Крисси кормит не только своего сына Майлза, но и другого неизвестного малыша. Но все оказалось гораздо интереснее, – 2-летняя дочь Луна Симона решила дать покормить мамочке свою куклу, которую старалась заботливо накрыть полотенцем.

"Луна заставляет меня кормить свою куклу, так что, у меня сейчас близнецы", – остроумно прокомментировала фото звезда телевидения.

Bahahahahaha Публикация от chrissy teigen (@chrissyteigen) 6 Июл 2018 в 5:56 PDT

Фото понравилось больше 2,5 миллионам пользователям. Несмотря на нелегкое материнство, Крисси уверенно демонстрирует, как можно отдыхать и уделять внимание себе, детям и мужу одновременно. Звездная мама также показала забавное видео, где отец совместных детей Джон Ледженд развлекается с малышами.