Арнольд Шварценеггер уже долгое время не может развестись со своей женой

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер все не могут разорвать брачные узы, хотя пытаются это сделать уже семь лет. Жена "Терминатора" подала на развод после того, как узнала о многолетнем романе мужа с их домработницей Милдред Баеной и о том, что в процессе длительных измен у Арнольда появился внебрачный сын Джозеф. И хотя актер много раз раскаивался, жена так и не простила его.

Всего у Шварценеггера и Шрайвер четверо детей: 29-летняяя Кэтрин Юнис, 27-летняя Кристина Мария Аврелия, 25-летний Патрик и 20-летний Кристофер. Проблем с опекой над ними проблем не возникало. Также пара легко поделила имущество — 50/50. Поговаривают, на семейном счете в тот момент было 400 миллионов долларов.

Друзья пары сообщают, что Арнольд и Мария больше никогда не сойдутся, но почему-то все еще не могут развестись, придумывая различные отговорки и причины.