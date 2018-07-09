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Уилл Смит рискнет жизнью на свой день рождения
10:34 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Принц из Беверли-Хиллз решил провести свой день рождения экстремально.
Американский актер Уилл Смит выложил на своей странице в Instagram весьма интересное видео. В ролике он рассказывает о том, что Yes Theory кинули ему вызов пригнуть с банджи. Более того, сделать это актеру нужно с геликоптера. Но Уилл Смит не испугался и принял эстафету. И заявил, что дата прыжка будет 25 сентября - на именины актера.
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"Я собираюсь прыгать с банджи с вертолета! "Опасность реальна. Страх - это выбор" - Сайфер Рэйдж," - прокомментировал видео Уилл Смит.
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