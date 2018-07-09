Холостяк 9: за кого проголосовало большинство зрителей

Голосование за претендентов на звание девятого Холостяка окончено. Весь июнь, впервые в истории романтического реалити, зрители могли озвучить свои предпочтения, проголосовав за одного из пяти кандидатов или предложив свой вариант. В результате, на официальных страницах телеканала (сайт, соцсети) и в приложении "Телепортал" поклонники проекта оставили почти 65 тысяч голосов.

Зрители с удовольствием воспользовались правом предложить своего кандидата, и оставили в комментариях имена практически всех неженатых артистов украинского шоу-бизнеса.

Ими стали: член жюри шоу "Х-фактор" Андрей Данилко, фронтмен группы KADNAY Дима Каднай, певцы Виталий Козловский, Melovin, Макс Барских, Дан Балан и ALEKSEEV, актеры Марк Дробот и Никита Вакулюк, ресторатор Валерий Созановский, ведущий "Битвы экстрасенсов" Павел Костицын, ведущий проекта "ЭксперименТЫ" Александр Коляда и даже чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Как признался Андрей Данилко, ему сложно представить себя главным героем проекта об отношениях, ведь свою личную жизнь артист предпочитает строить не публично.

"Мне важно чувствовать себя органично. Если расценивать участие в проекте "Холостяк" как некое приключение, я могу себе это представить. Но тогда нужно быть в форме, хорошо выглядеть. Пока что я себе не нравлюсь, стараюсь меняться. Это все издержки долгой 20-летней гонки по гастролям, отсутствия сна, неправильного образа жизни и питания. Нужно сначала прийти в форму, и тогда можно рассмотреть этот вариант. Хотя сейчас мне смешно это представить", – признается Данилко.

При этом артист не исключает, что на телепроекте вполне реально построить отношения: "Бывают какие-то вещи, которых ты не ожидаешь. Иногда в обычной жизни может не получится влюбиться, а проект может стать таким необычным ходом в судьбе".