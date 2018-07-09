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Кайли Дженнер показала снимок, где ее губы выглядят более натурально

Кайли Дженнер
15:59 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Об этом девушка призналась в комментариях под фото в Instagram.

Семейство Кардашьян известно не только тем, что о своей жизни они создали настоящее телешоу в США и успешно ведут бизнес. Почти все девушки из их семейства, включая Ким Кардашьян и ее старших и младших сестер, а также их мать – Крис Дженнер неоднократно обращались к хирургам и меняли свою внешность. Наиболее популярной Ким также стала, после того, как увеличила ягодицы.

Кроме этого девушки из клана Кардашьян увеличивали губы и вставили себе филлеры в скулы и подбородок.

Похоже, что младшая сестра Ким – Кайли Дженнер решила попрощаться с искусственными образом и вернуть своим губам натуральный вид.

 

heat wave

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

 

Этот факт она подтвердила в комментариях к новому фото в ее Instagram. Одна из ее поклонниц сделала комплимент в адрес ее губ, на что звезда ответила – "Я удалила все филлеры из них".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Губы, Звезда, Кайли Дженнер, Образ, Публикация, Снимок.
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