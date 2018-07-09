Кайли Дженнер показала снимок, где ее губы выглядят более натурально

Семейство Кардашьян известно не только тем, что о своей жизни они создали настоящее телешоу в США и успешно ведут бизнес. Почти все девушки из их семейства, включая Ким Кардашьян и ее старших и младших сестер, а также их мать – Крис Дженнер неоднократно обращались к хирургам и меняли свою внешность. Наиболее популярной Ким также стала, после того, как увеличила ягодицы.

Кроме этого девушки из клана Кардашьян увеличивали губы и вставили себе филлеры в скулы и подбородок.

Похоже, что младшая сестра Ким – Кайли Дженнер решила попрощаться с искусственными образом и вернуть своим губам натуральный вид.

heat wave Публикация от Kylie (@kyliejenner) 8 Июл 2018 в 5:34 PDT

Этот факт она подтвердила в комментариях к новому фото в ее Instagram. Одна из ее поклонниц сделала комплимент в адрес ее губ, на что звезда ответила – "Я удалила все филлеры из них".