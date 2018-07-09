Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
X

Стало известно, что подарит принц Гарри племяннику на крестины

принц Гарри
17:21 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 9 июля, состоятся крестины третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон - принца Луи.

В честь торжественного события, дядя Луи - принц Гарри решил преподнести своему племяннику особый подарок, а именно - первое издание сказки о Винни-Пухе. Это одна из 30 тысяч изданных книг английского писателя А. А. Милна, стоимость которой составила восемь тысяч фунтов стерлингов.

Известно, что "Винни-Пух и все-все-все" впервые попал на прилавки в 1926 году. Тогда в первом тираже было издано 30 000 экземпляров, один из которых принц Гарри приобрел в Кенсингтоне у продавца редких книг Питера Харрингтона.

Инсайдеры утверждают, что эта книга – не просто редкая, но и символическая для герцога Сассекского, ведь именно ее принцесса Диана читала ему в детстве. Поэтому теплые воспоминания побудили его приобрести и подарить раритетное издание истории о Винни-Пухе.

"Она любила всю классику и у Гарри была блестящая идея начать собирать небольшую библиотеку первых изданий", – добавил инсайдер.

Стоит добавить, что сначала принц Гарри хотел приобрести книгу Льюиса Кэролла за 27 тысяч долларов, но впоследствии предпочел произведения Алана Милна, поскольку считает, что приключения Винни-Пуха больше понравятся племяннику. За подарок герцог отдал 10500 долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, А. А. Милн, Винни-Пух и все-все-все, Кейт Миддлтон, Королевская семья, крестины принца Луи, Подарок, Принц Гарри, принц Луи, Принц Уильям.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Елизавета II посетила торжественное мероприятие Джонни Дэпп снова в центре скандала Пиппа Миддлтон посетила крестины племянника, будучи беременной

Последние новости

Сутки в ООС: боевики четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ Улыбка до ушей: забавные комиксы о нашей жизни Вот так выглядят самые красивые и успешные афроамериканки (Фото)
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
20:13 Самые маленькие в мире обитаемые острова (Фото)
20:01 Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
19:58 Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
19:31 Певица Даша Астафьева покоряет Atlas Weekend
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0