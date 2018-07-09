Стало известно, что подарит принц Гарри племяннику на крестины

В честь торжественного события, дядя Луи - принц Гарри решил преподнести своему племяннику особый подарок, а именно - первое издание сказки о Винни-Пухе. Это одна из 30 тысяч изданных книг английского писателя А. А. Милна, стоимость которой составила восемь тысяч фунтов стерлингов.

Известно, что "Винни-Пух и все-все-все" впервые попал на прилавки в 1926 году. Тогда в первом тираже было издано 30 000 экземпляров, один из которых принц Гарри приобрел в Кенсингтоне у продавца редких книг Питера Харрингтона.

Инсайдеры утверждают, что эта книга – не просто редкая, но и символическая для герцога Сассекского, ведь именно ее принцесса Диана читала ему в детстве. Поэтому теплые воспоминания побудили его приобрести и подарить раритетное издание истории о Винни-Пухе.

"Она любила всю классику и у Гарри была блестящая идея начать собирать небольшую библиотеку первых изданий", – добавил инсайдер.

Стоит добавить, что сначала принц Гарри хотел приобрести книгу Льюиса Кэролла за 27 тысяч долларов, но впоследствии предпочел произведения Алана Милна, поскольку считает, что приключения Винни-Пуха больше понравятся племяннику. За подарок герцог отдал 10500 долларов.