https://telegraf.com.ua/files/2018/07/35574547_668006310200978_6710253265985994752_n11-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4227341-yuliya-sanina-podgotovila-dlya-muzha-trogatelnoe-pozdravlenie-s-dnem-rozhdeniya.html
Юлия Санина подготовила для мужа трогательное поздравление с днем рождения
Новости шоу бизнеса: Одна из самых сладких парочек украинского шоу-бизнеса Юлия Санина и Валерий Бебко сейчас отдыхают в теплых краях и кайфуют от уединенного отдыха.
Супруги выбрали идеальное время для путешествия, ведь можно совместить два дела сразу. 9 июля Валу день рождения и он празднует свое 34-летие в кругу родных. Мы уверены, его любимая жена и маленький сынишка подготовили массу сюрпризов, один из них, кстати, Юлия запостила в Instagram, где опубликовала милую фотографию и поздравление.
"С Днем Рождения, любимый! Ты - самое лучшее, что могло со мной приключиться! Вместе мы родили самого волшебного мальчика, вместе мы воплощаем свои мечты, вместе нам классно. Ты особенный для меня. Люблю", - написала солистка известной группы.
Telegraf.com.ua