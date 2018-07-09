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Юлия Санина подготовила для мужа трогательное поздравление с днем рождения

Юлия Санина с семьей
19:20 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
lux.fm
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Одна из самых сладких парочек украинского шоу-бизнеса Юлия Санина и Валерий Бебко сейчас отдыхают в теплых краях и кайфуют от уединенного отдыха.

Супруги выбрали идеальное время для путешествия, ведь можно совместить два дела сразу. 9 июля Валу день рождения и он празднует свое 34-летие в кругу родных. Мы уверены, его любимая жена и маленький сынишка подготовили массу сюрпризов, один из них, кстати, Юлия запостила в Instagram, где опубликовала милую фотографию и поздравление.

"С Днем Рождения, любимый! Ты - самое лучшее, что могло со мной приключиться! Вместе мы родили самого волшебного мальчика, вместе мы воплощаем свои мечты, вместе нам классно. Ты особенный для меня. Люблю", - написала солистка известной группы.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, The Hardkiss, Валерий Бебко, День рождения, Поздравление, Юлия Санина.
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