Юлия Санина подготовила для мужа трогательное поздравление с днем рождения

Супруги выбрали идеальное время для путешествия, ведь можно совместить два дела сразу. 9 июля Валу день рождения и он празднует свое 34-летие в кругу родных. Мы уверены, его любимая жена и маленький сынишка подготовили массу сюрпризов, один из них, кстати, Юлия запостила в Instagram, где опубликовала милую фотографию и поздравление.

"С Днем Рождения, любимый! Ты - самое лучшее, что могло со мной приключиться! Вместе мы родили самого волшебного мальчика, вместе мы воплощаем свои мечты, вместе нам классно. Ты особенный для меня. Люблю", - написала солистка известной группы.