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Стало известно, кто станет подружками невесты на свадьбе принцессы Евгении Йоркской

Принцесса Йоркская Евгения с Джеком Бруксбенком
20:59 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Принцесса Йоркская Евгения со своим женихом-бизнесменом Джеком Бруксбенком уже начали основную подготовку к свадьбе, которая состоится 12 октября.

Принцесса Йоркская Евгения со своим женихом-бизнесменом Джеком Бруксбенком уже начали основную подготовку к свадьбе, которая состоится 12 октября. Невеста сообщила, что среди ее "подруг" на свадьбе будет 3-летняя принцесса Шарлотта.

Внучка королевы Елизаветы II познакомилась со своим избранником 8 лет назад на отдыхе в Швейцарии. С тех пор влюбленные не расставались, а в начале 2018 года стало известно об их помолвке. Свадьбу пара запланировала на 12 октября 2018 года.

На днях принцесса Евгения поделилась, что маленькими подругами невесты станут: дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта; дочь Робби Уильямса и Айды Филд, Теодора Роуз; дочь лорда Фредди Виндзора и его жены Софи, Мод Виндзор; дочь Оливера и Зоуи де Живанши, Инес де Живанши. Относительно маленьких шаферов жениха пока нет никакой информации.

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