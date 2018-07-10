Далее хотим показать вам качественные цветные фото, которые в 1988 - 1989 годах сделал биолог Геннадий Цурков, работавший в Чернобыле.

Далее хотим показать вам качественные цветные фото, которые в 1988 - 1989 годах сделал биолог Геннадий Цурков, работавший в Чернобыле. Геннадий занимался изучением влияния радиации на окружающую среду и увлекался фотосъемкой. Его снимки представляют особую ценность, так как в большинстве случаев можно найти лишь нечеткие любительские черно-белые фото Чернобыля тех лет.