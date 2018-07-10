Барбара Брыльска доказала, что красива и в старости

Достойная и красивая старость — это роскошь, которая далеко не всем знаменитостям по зубам. Большинство звезд еще до встречи с морщинами, пытаются предотвратить их появление. Нередко пристрастие к пластической хирургии способно откровенно изуродовать внешность человека, но это мало кого останавливает в вечном беге за молодостью.

А вот красавица Барбара Брыльска, сыгравшая всеми любимую Надю в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", дала обещание в молодости, что ничего не будет делать с естественным процессом старения. Как пообещала — так и сделала, и все равно выглядит обворожительно!

На этот раз поклонники не только поздравили актрису с днем рождения, но и оценили превосходную внешность Барбары. Многие отметили, что в почетном возрасте актрисе удалось сохранить не только красоту, но и невероятную харизму, за которую ее любит уже три поколения зрителей.