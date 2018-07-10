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Жена актера "Дизель шоу" родила ему второго сына

Александр Бережок с женой
08:04 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В семье популярного комика и актера "Дизель шоу" Александра Бережка случилось радостное событие: у шоумена родился сын.

Сегодня Александр Бережок стал отцом во второй раз. Супруга шоумена Алена родила возлюбленному еще одного сына. Мальчик ростом 51 см и весом 3230 грамм появился на свет в 6:30 утра в столичном роддоме. О рождении сына новоиспеченный отец рассказал следующее:

"Мы счастливы! Все прошло так быстро и комфортно, что мы даже испугаться не успели. Ночью у Алены начались схватки, и мы сразу же отправились в больницу. Это же надо вот так, в пять утра, без предупреждения. Мне же на съемки!"

Сейчас мама и ребенок чувствуют себя отлично и готовятся к выписке. По словам актера, малыш очень похож на папу.

"Я был рядом с Аленой, держал ее за руку. Как только малыш появился на свет, доктор принял его и сказал: "Ну, вылитый папаша!". Это второй ребенок в семье Александра и Алены. Супруги уже воспитывают сына Глеба, которому в сентябре исполнится два года.

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Новости шоу бизнеса, Актер, Александр Бережок, Дети, комедиант, Отец, отец во второй раз, Семья.
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