Жена актера "Дизель шоу" родила ему второго сына

Сегодня Александр Бережок стал отцом во второй раз. Супруга шоумена Алена родила возлюбленному еще одного сына. Мальчик ростом 51 см и весом 3230 грамм появился на свет в 6:30 утра в столичном роддоме. О рождении сына новоиспеченный отец рассказал следующее:

"Мы счастливы! Все прошло так быстро и комфортно, что мы даже испугаться не успели. Ночью у Алены начались схватки, и мы сразу же отправились в больницу. Это же надо вот так, в пять утра, без предупреждения. Мне же на съемки!"

Сейчас мама и ребенок чувствуют себя отлично и готовятся к выписке. По словам актера, малыш очень похож на папу.

"Я был рядом с Аленой, держал ее за руку. Как только малыш появился на свет, доктор принял его и сказал: "Ну, вылитый папаша!". Это второй ребенок в семье Александра и Алены. Супруги уже воспитывают сына Глеба, которому в сентябре исполнится два года.