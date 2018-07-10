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Принц Гарри и Меган Маркл побывали на крестинах принца Луи

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Принц Гарри и Меган Маркл
09:15 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Принц Гарри и Меган Маркл никак не могли пропустить крестины принца Луи.

Разумеется, столь важное для всех членов королевской семьи событие, как крестины принца Луи, младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон, не могли пропустить и принц Гарри и Меган Маркл, которые прибыли в Королевскую часовню Сент-Джеймского дворца вместе с герцогом и герцогиней Кембриджскими и их детьми, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

На церковное таинство герцогиня Сассекская пожаловала в элегантном оливковом платье Ralph Lauren, которую дополнила шляпкой в тон от Stephen Jones. Остальные детали образа герцогини Сассекской — туфли, перчатки и даже клатч — также были оливкового цвета, который, к слову, смуглой Меган очень идет. Гарри же облачился в темно-синий костюм.

На крестины супруги пришли не с пустыми руками. Принц Гарри, который очень любит детей старшего брата, своему младшему племяннику в честь крестин сделал очень полезный и ценный (во всех смыслах этого слова) подарок. Он купил принцу Луи редкое издание книги Алана Милна "Винни-Пух", которое обошлось ему в 10 с лишним тысяч долларов. К слову, крестины своей племянницы принцессы Шарлотты, которые состоялись три года назад, он пропустил, так как вынужден был уехать с благотворительным визитом в Намибию.

Кстати, в число крестных принца Луи, как и принца Джорджа, принц Гарри не вошел — ими стали четверо друзей герцога и герцогини Кембриджских, а также двоюродная сестра Кейт Миддлтон Люси.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Королевская семья, Крещение, Меган Маркл, Принц Гарри, принц Луи, Событие.
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