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Алена Шоптенко опубликовала милый снимок с семьей

Алена Шоптенко
10:39 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Сыну Алены Шоптенко исполнился месяц.

Украинский хореограф и танцовщица Алена Шоптенко отметила радостное событие – ровно месяц назад она родила сына, которого они с мужем назвали Алексеем.

На своей странице в Instagram Шоптенко опубликовала снимок, на котором она запечатлена со своим мужем – Алексеем Ивановым и их сыном.

 

"Сегодня ровно месяц как я могу каждый день загадывать желания, прокрадываясь между @kzmr_mlvch (ник мужа Алены в Instagram – ред) и АА. Пока все сбываются и очень вкусно пахнут. Самый лучший месяц", – подписала фото Алена.

"Какая прелесть.Счастья вам", "Пусть малыш растет Вам на радость.Здоровья мамочке и малышу!", "Поздравляююююю! Как говорила моя доченька:"А братик пахнет сырой тертой морковкой и молочком!", "Поздравляю! Счастья и мира, здоровья всей семье!", "Здоровье маме и малышу, а папе мудрости", – написали поклонники Алены в комментариях.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Алена Шоптенко, Дети, Ребенок, Семья, Снимок, Фотография, Хореограф.
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