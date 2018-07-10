Алена Шоптенко опубликовала милый снимок с семьей

Украинский хореограф и танцовщица Алена Шоптенко отметила радостное событие – ровно месяц назад она родила сына, которого они с мужем назвали Алексеем.

На своей странице в Instagram Шоптенко опубликовала снимок, на котором она запечатлена со своим мужем – Алексеем Ивановым и их сыном.

"Сегодня ровно месяц как я могу каждый день загадывать желания, прокрадываясь между @kzmr_mlvch (ник мужа Алены в Instagram – ред) и АА. Пока все сбываются и очень вкусно пахнут. Самый лучший месяц", – подписала фото Алена.

"Какая прелесть.Счастья вам", "Пусть малыш растет Вам на радость.Здоровья мамочке и малышу!", "Поздравляююююю! Как говорила моя доченька:"А братик пахнет сырой тертой морковкой и молочком!", "Поздравляю! Счастья и мира, здоровья всей семье!", "Здоровье маме и малышу, а папе мудрости", – написали поклонники Алены в комментариях.