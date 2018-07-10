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Джонни Дэпп снова в центре скандала

Джонни Дэпп
13:58 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Актер был пьян, ругался матом и побил члена съемочной группы.

Голливудский актер Джонни Депп снова оказался в центре скандала. Против актера подали исковое заявление с обвинениями в избиении.

По информации СМИ, с иском обратился член съемочной группы Грег Брукс, который вместе с Деппом участвовал в работе над фильмом об убийстве исполнителя хип-хопа The Notorious B.I.G.

По его словам, Депп дважды его ударил во время съемок в Лос-Анджелесе в апреле 2017 года, а после того, как пострадавший пообещал не обращаться в суд в связи с инцидентом, его уволили.

Брукс также отметил, что во время инцидента Депп находился в состоянии алкогольного опьянения, выкрикивал оскорбления, а потом дважды ударил его в грудную клетку. После этого вмешались телохранители Деппа и увели его.

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Новости шоу бизнеса, Актер, Джонни Депп, Избиение, Инцидент, Обвинение, Скандал.
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