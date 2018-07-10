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Исполнитель роли Дэнни Оушена стал участником дорожного происшествия

Джордж Клуни.
16:26 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Самочувствия Джорджа Клуни в норме, но он получил несколько травм.

Голливудский актер Джордж Клуни попал в ДТП на итальянском острове Сардиния. После аварии его срочно госпитализировали в местный госпиталь.

Авария произошла во вторник, 10 июля, на живописном острове Сардиния, в Италии. Мопед Джорджа Клуни столкнулся с автомобилем Mercedes неподалеку от отеля Ollastu.

Сразу после столкновения актера доставили в госпиталь Иоанна и Павла, в городе Ольбия. Вслед за Джорджем Клуни в госпиталь прибыла его жена Амаль, которая не была участницей ДТП. Через несколько часов обследований звездная пара покинула больницу, сев в авто с личным водителем.

По информации СМИ, виновником ДТП был водитель Mercedes, который резко совершил маневр на дороге. Следовательно Джордж Клуни не смог избежать столкновения и, судя по фото с места ДТП, влетел в лобовое стекло машины. В результате аварии актер получил травмы таза, рук и ног.

Напомним, что супруги Джордж и Амаль Клуни проживают на итальянском острове Сардиния вместе со своими детьми-двойняшками. Там семья проведет минимум три месяца лета. Решение о переезде звездные супруги приняли из-за работы актера: Джордж сейчас принимает участие в съемках мини-сериала "Catch 22", которые проходят на Сардинии. Голливудская чета проживает в коммуне Порто-Сан-Паоло в двухэтажной вилле в районе H2O.

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Новости шоу бизнеса, Twitter, Авария, Джордж Клуни, Италия.
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