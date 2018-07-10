Елизавета II посетила торжественное мероприятие

Сегодня, 10 июля, исполняется 100 лет Королевским военно-воздушным силам Великобритании. На торжественное мероприятие, конечно же, прибыла сама королева Елизавета II, а также ее внуки с супругами: принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл. Кроме этого на праздник прибыл и сын королевы, отец Уильяма и Гарри – принц Чарльз со своей супругой Камиллой, герцогиней Корнуольской.

Вчера, 9 июля, в Лондоне прошли крестины шестого правнука королевы – принца Луи, которые Ее Величество пропустила, объяснив это плохим самочувствием. 92-летней Елизавете II необходимо было накопить сил на сегодняшнее мероприятие. Кроме этого, в ближайшее время, у королевы запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.