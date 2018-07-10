Тейлор Свифт украсила обложку издания "BAZAAR"

Популярная исполнительница Тейлор Свифт на своей странице в Instagram запостила фото будущей обложки глянца "BAZAAR".

Из титульной страницы видно, что фотография концептуальная, ведь здесь певица очень похожа на Патти Бойд (английская фотомодель и фотограф).

"Когда я закончила читать невероятные мемуары Патти Бойд "Сегодня Вечером Чудесно..." ("Wonderful Tonight"), я чувствовала себя вдохновленной и заинтригованной. Я хотела расспросить ее о ее жизни, усадить и чтобы рассказала обо всех вещах 1960-х годов в Лондоне, Битлмании и о том, как это было на другой стороне написания песен: на стороне музы. Так вот что мы сделали, и теперь она моя вечная дама...", - прокомментировала фото Тейлор Свифт.