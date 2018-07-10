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Тейлор Свифт украсила обложку издания "BAZAAR"

Смотрите фото (4)
Тейлор Свифт
22:24 Вт, 10 Июль 2018 Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Американская певица снялась для журнала в образе Патти Бойд.

Популярная исполнительница Тейлор Свифт на своей странице в Instagram запостила фото будущей обложки глянца "BAZAAR".

Из титульной страницы видно, что фотография концептуальная, ведь здесь певица очень похожа на Патти Бойд (английская фотомодель и фотограф).

"Когда я закончила читать невероятные мемуары Патти Бойд "Сегодня Вечером Чудесно..." ("Wonderful Tonight"), я чувствовала себя вдохновленной и заинтригованной. Я хотела расспросить ее о ее жизни, усадить и чтобы рассказала обо всех вещах 1960-х годов в Лондоне, Битлмании и о том, как это было на другой стороне написания песен: на стороне музы. Так вот что мы сделали, и теперь она моя вечная дама...", - прокомментировала фото Тейлор Свифт.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Bazaar, Instagram, Патти Бойд, Тейлор Свифт, Фотография.
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