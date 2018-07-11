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Дочь Трампа выбрала наряд от Oscar de la Renta для посещения завода

Иванка Трамп
09:58 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Иванка Трамп посетила один из американских заводов, чтобы проверить эффективность налоговой реформы США.

Дочь действующего президента США Иванка Трамп может работать не только в уютном офисе, но и выполнять указания отца за рубежом и в американских городах. Так, политик приняла участие в поездке в отделение большой компании "Suit-Kote". Фирма на практике продемонстрировала эффективность налоговой реформы США.

На территории завода Иванка Трамп пообщалась с работниками компании. В официальную поездку в Нью-Йорк она отправилась с премьер-министром Клаудией Тенни.

"Важный день с премьер-министром Клаудией Тенни. Мы наведались в компанию "Suit-Kote", что в Нью-Йорке, чтобы увидеть позитивные последствия налоговой реформы. По итогам налоговых сокращений "Suit-Kote" объявила о повышении зарплаты на 5% для всех 800 работников", – написала Иванка Трамп.

На встречу с представителями компании Иванка Трамп надела клетчатое приталенное платье классического кроя от Oscar de la Renta. Наряд политик подчеркнула черной обувью с маленьким каблуком. Стильная укладка волос и макияж завершили "лук" Иванки Трамп. 

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Oscar de la Renta, Белый дом, Дональд Трамп, Иванка Трамп, Президент США.
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