Дочь Трампа выбрала наряд от Oscar de la Renta для посещения завода

Дочь действующего президента США Иванка Трамп может работать не только в уютном офисе, но и выполнять указания отца за рубежом и в американских городах. Так, политик приняла участие в поездке в отделение большой компании "Suit-Kote". Фирма на практике продемонстрировала эффективность налоговой реформы США.

На территории завода Иванка Трамп пообщалась с работниками компании. В официальную поездку в Нью-Йорк она отправилась с премьер-министром Клаудией Тенни.

"Важный день с премьер-министром Клаудией Тенни. Мы наведались в компанию "Suit-Kote", что в Нью-Йорке, чтобы увидеть позитивные последствия налоговой реформы. По итогам налоговых сокращений "Suit-Kote" объявила о повышении зарплаты на 5% для всех 800 работников", – написала Иванка Трамп.

На встречу с представителями компании Иванка Трамп надела клетчатое приталенное платье классического кроя от Oscar de la Renta. Наряд политик подчеркнула черной обувью с маленьким каблуком. Стильная укладка волос и макияж завершили "лук" Иванки Трамп.