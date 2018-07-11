В Сети опубликовали видео аварии с Джорджем Клуни (Видео)

Вчера, 10 июля, голливудская звезда Джордж Клуни попал в аварию в Италии. 57-летний Джордж Клуни врезался на своем мотоцикле в автомобиль. Происшествие случилось вчера недалеко от города Ольбия, на севере острова Сардиния (Италия), где Клуни снимается в сериале. Уже появилось видео с места аварии. На нем видно, как актер на своем мотоцикле, на большой скорости врезается в машину и падает на землю. По данным итальянских СМИ, 57-летнего актера отвезли на скорой помощи в больницу Иоанна Павла II в Ольвии с травмой колена. Ему понадобится минимум 20 дней и курс физиотерапии. Его жена Амаль Клуни сразу же отправилась в больницу, как только узнала о случившемся.