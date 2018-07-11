Стройняшка: Селена Гомес снялась в рекламе PUMA

На официальной страничке PUMA в Instagram появились снимки и видео со съемок новой рекламы с участием Селены Гомес. Отметим, что девушка и ранее принимала участие в фотосессиях данного бренда.

Съемки Селены Гомес в рекламе спортивной одежды - своеобразный вызов всем тем, кто писал о ее проблемах с фигурой. Напомним, в последнее время в СМИ бурно обсуждают физическую форму певицы. Девушку упрекают в том, что она располнела. Не щадят ее и пользователи Сети, засыпая Селену не всегда приятными комментариями.

Но в новой фотосессии знаменитость показала стройное, подтянутое тело. Певица продемонстрировала несколько образов: в топах и майке. В зависимости от наряда менялся и макияж девушки.

Подписчики PUMA также не поскупились на комплименты: "Что за королева?", "Она очень красивая! Люблю ее", "Королева! выглядит шикарно", "Она такая красивая!", "Люблю, люблю, люблю!" и т. п.

Стоит отметить, что на всех снимках и видео Селена Гомес просто сверкает и расплывается в улыбке, и это несмотря на недавнюю новость о помолвке ее бывшего парня Джастина Бибера с моделью Хейли Болдуин.