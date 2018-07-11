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Почти не изменилась: Оля Полякова показала свое юношеское фото

Оля Полякова
15:03 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица показала, как она выглядела в 13 лет.

Главная блондинка страны и самая красивая женщина года Оля Полякова опубликовала архивное фото. На снимке, опубликованном в Instagram, певица запечатлена в возрасте 13-ти лет. 

Подписала свой пост Ольга лаконично, с ноткой интриги: "Узнаете?"

 

Узнаете?) #13

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Стоит отметить, что сейчас звезда выглядит почти, как в юношестве. Этот снимок подтверждает, что певица не обращалась к услугам пластической хирургии. 

Фотография совсем юной Поляковой умилила поклонников и они засыпали ее комплиментами: "Хорошенькая, не могу!", "Такая лапочка милая , классная чистая и хорошая", "Слишком красивая была в те годы ,это вообще законно?",  "Олечка,не изменилась", "Вообще не изменилась, как была красоткай блондинкой. Так моделью и осталась!!", " Класнючая!Бедные мальчики". 

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Ольга Полякова, Полякова, Украинские женщины, Украинские певицы, Украинский шоу-биз.
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