Почти не изменилась: Оля Полякова показала свое юношеское фото

Главная блондинка страны и самая красивая женщина года Оля Полякова опубликовала архивное фото. На снимке, опубликованном в Instagram, певица запечатлена в возрасте 13-ти лет.

Подписала свой пост Ольга лаконично, с ноткой интриги: "Узнаете?"

Узнаете?) #13 Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 10 Июл 2018 в 6:42 PDT

Стоит отметить, что сейчас звезда выглядит почти, как в юношестве. Этот снимок подтверждает, что певица не обращалась к услугам пластической хирургии.

Фотография совсем юной Поляковой умилила поклонников и они засыпали ее комплиментами: "Хорошенькая, не могу!", "Такая лапочка милая , классная чистая и хорошая", "Слишком красивая была в те годы ,это вообще законно?", "Олечка,не изменилась", "Вообще не изменилась, как была красоткай блондинкой. Так моделью и осталась!!", " Класнючая!Бедные мальчики".