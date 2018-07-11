Самое главное в предложении руки и сердца на Западе - это кольцо, поэтому завидные женихи на нем не экономят.

Самое главное в предложении руки и сердца на Западе - это кольцо, поэтому завидные женихи на нем не экономят. Мало что на этом свете может так взволновать женщину, как обручальное кольцо и шествие через ряды гостей навстречу своему жениху и священнику. С помолвкой и свадьбой у девушек связано очень много самых разных заветных желаний, включая мечты о предложении руки и сердца в сказочном месте, в самом красивом платье и под любимую песню. Кто же откажет, если все это совпадет? Ну и почти что самая главная деталь – это роскошное кольцо, причем, чем больше камешек, тем счастливее лицо невесты. Идеальная помолвка стоит больших денег в наше время, и в этой подборке вас ждут самые шикарные признания в вечной любви!