"Ченнинг очень несчастен": Ченнинг Татум хочет возобновить отношения с экс-супругой

Недавно западные таблоиды сообщили о том, что знаменитый актер до сих пор не может оправиться после развода с супругой Дженной Деван.

По сообщениям, он хочет воссоединиться с бывшей женой. Инсайдер заявил, что Ченнинг серьезно настроен насчет экс-супруги и даже не думает о том, чтобы начать новые отношения.

"Ченнинг очень несчастен. Он безумно скучает по Дженне. Он отказывается с кем-либо встречаться и намерен вернуть свою прежнюю жизнь", — поведал источник.

Стоит отметить, что супруги познакомились в 2006 году во время съемок картины "Шаг вперед", а через три года сыграли свадьбу.