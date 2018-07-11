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"Ченнинг очень несчастен": Ченнинг Татум хочет возобновить отношения с экс-супругой
15:18 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: СМИ сообщают, что голливудский актер Ченнинг Татум скучает по бывшей жене.
Недавно западные таблоиды сообщили о том, что знаменитый актер до сих пор не может оправиться после развода с супругой Дженной Деван.
По сообщениям, он хочет воссоединиться с бывшей женой. Инсайдер заявил, что Ченнинг серьезно настроен насчет экс-супруги и даже не думает о том, чтобы начать новые отношения.
"Ченнинг очень несчастен. Он безумно скучает по Дженне. Он отказывается с кем-либо встречаться и намерен вернуть свою прежнюю жизнь", — поведал источник.
Стоит отметить, что супруги познакомились в 2006 году во время съемок картины "Шаг вперед", а через три года сыграли свадьбу.
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