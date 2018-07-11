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Кристен Стюарт разочаровала своим странным образом

Кристен Стюарт
22:33 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Популярная актриса Кристен Стюарт перестала за собой ухаживать.

После выхода сиквела "Сумерки" британская актриса в одночасье стала всемирно известной. Кристен Стюарт подписала ряд контрактов с популярными брендами, а также стала официальным лицом французского модного дома "Chanel".

Тем не менее, с развитием карьеры, звезда Голливуда стала активно экспериментировать над имиджем. Однако, похоже, теперь Кристен окончательно устала от образа романтичной девушки. Ведь знаменитая блондинка все чаще появляется на публике с нечесаными волосами, в бесформенных брюках и старых кроссовках.

Вот и вчерашний аутфит Стюарт разочаровал ее фанатов. Киноактрису застали во время прогулки в престижном районе Лос-Анджелеса. 28-летняя британка надела желтый топ с горизонтальными полосками, черные шорты, высокие носки кофейного оттенка, а также темные кожаные туфли на плоской подошве. Как пишет storinka.com.ua, очевидцы отметили, что звезда кинофильмов выглядела неухоженной. Ведь британка совершенно забыла помыть голову, а также сделать минимальную укладку. Кроме того Кристен гордо демонстрировала резинку нижнего белья с логотипом модного дома "Calvin Klein". Стоит отметить, что белые боксеры из женской коллекции все время сползали из-под коротких шорт знаменитости.

Примечательно, что в последние годы звезда Голливуда все реже использует макияж, предпочитая скрыть лицо, используя солнцезащитные очки. Тем не менее, некоторые поклонники творчества актрисы стали на ее защиту. Фанаты уверены, что Стюарт устала от классического образа знаменитости, поэтому одевается так, как до телевизионного дебюта. Кстати, по словам бывших домработниц Кристен, британка не беспокоится не только о чистоте в доме, но и гигиене. Ведь подчиненные блондинки регулярно находили окурки, опустошенные бутылки спиртных напитков и средства личной гигиены в самых неожиданных местах апартаментов. Кроме того Стюарт не редко пропускает ежедневный душ, а также носит один комплект одежды на протяжении длительного времени.

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Новости шоу бизнеса, Звезды из фильма "Сумерки", Кристен Стюарт, Кристен Стюарт критикуют поклонники.
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