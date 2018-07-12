Дуйэн Джонсон не будет баллотироваться в президенты США
Новости шоу бизнеса: Голливудский актер Дуэйн Джонсон считает, что у него недостаточно опыта, чтобы стать президента.
Дуэйн Джонсон не будет претендовать на пост президента США в 2020 году. Такое признание сделал сам популярный голливудский актер.
"К сожалению, я не вижу себя на этой позиции в 2020 году. Эта должность требует многолетней тяжелой работы и опыта, чтобы обрести необходимые навыки. Слишком много надо успеть сделать, а из-за моего графика, это невозможно в 2020 году".
По словам актера, он вполне серьезно обдумывал предложение своих сторонников - принять участие в следующих выборах президента. "Я с глубоким уважением отношусь к этой должности. И я очень серьезно думал об этом. Что мне нужно, так это время, чтобы научиться".
Отметим, что слухи о возможном участии Дуэйна Джонсона в президентской гонке стали с завидной регулярностью появляться в 2017 году. Избиратели штата Западная Вирджиния даже подали соответствующую заявку в Федеральную избирательную комиссию.
Дуэйн Джонсон один из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров современного кино. В его активе сразу несколько перспективных кинопроектов с различными голливудскими киностудиями. В частности, он должен принять участие в экранизации аттракциона из парка Диснейленд - "Круиз по джунглям".