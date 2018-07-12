У актрисы Деми Мур украли 169 тысяч долларов
Новости шоу бизнеса: Мужчина украл у актрисы банковскую карту и списал со счета огромную сумму денег.
Американская актриса Деми Мур стала жертвой мошенников. По данным издания, инцидент произошел еще марте, однако об этом стало известно только сейчас.
Отмечается, что 35-летний Дэвид Рид сообщил службе поддержки American Express, что якобы Деми Мур потеряла свою банковскую карту. Затем злоумышленнику удалось каким-то образом перехватить отправку новой карты. Пока полиция искала преступника, он успел посетить несколько элитных магазинов и потратить там 169 тысяч долларов. Мошенника вычислили по камерам.
На данный момент Рид находится в тюрьме Лос-Анджелеса. Актриса и ее представители отказываются комментировать ситуацию.
Напомним, Деми Мур известна по фильмам "Привидение", "Сплошные неприятности", "Смертельные мысли", "Жена мясника", "Несколько хороших парней" и многим другим.