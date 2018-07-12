У актрисы Деми Мур украли 169 тысяч долларов

Американская актриса Деми Мур стала жертвой мошенников. По данным издания, инцидент произошел еще марте, однако об этом стало известно только сейчас.

Отмечается, что 35-летний Дэвид Рид сообщил службе поддержки American Express, что якобы Деми Мур потеряла свою банковскую карту. Затем злоумышленнику удалось каким-то образом перехватить отправку новой карты. Пока полиция искала преступника, он успел посетить несколько элитных магазинов и потратить там 169 тысяч долларов. Мошенника вычислили по камерам.

На данный момент Рид находится в тюрьме Лос-Анджелеса. Актриса и ее представители отказываются комментировать ситуацию.

Напомним, Деми Мур известна по фильмам "Привидение", "Сплошные неприятности", "Смертельные мысли", "Жена мясника", "Несколько хороших парней" и многим другим.