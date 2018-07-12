Ольга Сумская ошарашила новым образом

На своей странице в Instagram знаменитая украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская разместила фото, на котором она запечатлена в непривычном образе, а именно – с короткой стрижкой.

"Як вам?", – подписала фото Сумская.

Несмотря на то, что это скорее всего парик, поклонники отметили, что Ольге намного лучше с длинными волосами и попросили ее вернуть прежний образ: "Ну вообще новая прическа хорошо. Ну а для какой-то роли неплохо. Но на самом деле с длинными волосами вам лучше", "Мальчиш-кибальчиш", "Ужас(( Верните волосы!", "Будете грати божевільну?".

Также нашлись те, кому понравились изменения во внешности Ольги: ""Как пацанка! Классно!", "Незвично,але по своєму стильно!", "У різних іпостасях ХОРОША".