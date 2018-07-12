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Ольга Сумская ошарашила новым образом

Ольга Сумская
20:36 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Актриса поделилась фото в Instagram.

На своей странице в Instagram знаменитая украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская разместила фото, на котором она запечатлена в непривычном образе, а именно – с короткой стрижкой.

"Як вам?", – подписала фото Сумская.

Несмотря на то, что это скорее всего парик, поклонники отметили, что Ольге намного лучше с длинными волосами и попросили ее вернуть прежний образ: "Ну вообще новая прическа хорошо. Ну а для какой-то роли неплохо. Но на самом деле с длинными волосами вам лучше", "Мальчиш-кибальчиш", "Ужас(( Верните волосы!", "Будете грати божевільну?".

Также нашлись те, кому понравились изменения во внешности Ольги: ""Как пацанка! Классно!", "Незвично,але по своєму стильно!", "У різних іпостасях ХОРОША".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Внешность, Образ, Ольга Сумская, Фото.
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